В ФМБА заявили, что новой вспышки коронавируса ожидать не стоит

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Повторной вспышки заболеваемости COVID-19 ожидать не стоит, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России), заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров.
"Такого всплеска, как было этой зимой и весной, летом, такого уже не будет, конечно. Мы переболеем, и он перезаточится, и в конце концов мы друг с другом сживемся", – приводит Агентство "Москва" слова Никифорова.
Инфекционист отметил, что коронавирус просто так не исчезнет, в будущем он станет формой либо сезонной ОРВИ, либо сезонного гриппа.
"У него есть два пути: либо он деградирует до обычной сезонной ОРВИ, либо он приобретет характер сезонного гриппа, то есть будет приходить осенью, вызывать в общем довольно серьезное заболевание и к лету уходить", – добавил Владимир Никифоров.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург предупредил об опасности подъема заболеваемости COVID-19 в России. Достигнутые успехи необходимо закреплять срочной вакцинацией населения.
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