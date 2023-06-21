В Совфеде одобрили закон об освобождении от уголовной ответственности участников СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Совфед одобрил законопроект, который устанавливает гарантии и ряд оснований для освобождения от уголовной ответственности граждан РФ, участвующих в проведении спецоперации (СВО) РФ на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что закон распространяет свое действие на граждан РФ, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ (ВС РФ) в период проведения мобилизации, военного положения или в военное время.

В проекте закона было указано, что лица, которые совершили преступления небольшой и средней тяжести, впоследствии были призваны на службу или подписали контракт, будут освобождены от уголовной ответственности с первого дня увольнения со службы или в случае получения государственной награды.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон об основаниях освобождения от уголовной ответственности участников СВО сразу во втором и третьем чтениях.

Инициаторами проекта выступили депутаты, глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.

13 июня Владимир Путин заявлял, что россияне, принимающие участие в СВО, могут получить помилование, но в случае повторного нарушения закона их привлекут к уголовной ответственности.

При этом президент РФ подчеркнул, что уровень рецидивов среди участников спецоперации в 10 раз меньше, чем среди обычных заключенных, где он доходит до 40%. Повторные нарушения закона неизбежны, но они минимальны, заверил он.



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