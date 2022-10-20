Ассоциация менеджеров наградит 17 победителей XX премии "Топ-1000 российских менеджеров"

Фото: top1000.amr.ru

Победителей XX премии "Топ-1000 российских менеджеров" объявят 27 октября в "Геликон-опере", сообщает официальный сайт Ассоциации менеджеров.

Статуэтки премии будут вручены в 17 номинациях. Впервые академики премии назовут лучшего "Директора по цифровой трансформации".

Уже порядка 20 лет Ассоциация менеджеров награждает и поощряет лучшие управленческие направления, их деятельность и проекты. Благодаря премии отечественный бизнес улучшает свои стандарты.

Выбирать лауреатов будут 300 членов Академии премии "Топ-1000 российских менеджеров" – представители СМИ, бизнеса и других сообществ. Ежегодно они определяют тех, кто смог создать наиболее актуальный проект, внести развитие в свою компанию, фирму или даже отрасль.

Номинантами престижной премии могут стать только лидеры в своих отраслях и функциональных направлениях рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров".

Ранее сообщалось, что Ассоциация менеджеров представила XXIII рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров". В рейтинге – топ-менеджеры в 12 основных функциональных направлениях и четырех специальных. В 2022 году количество новых имен в списке увеличилось до 49,7%.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!