Врач-дерматолог рассказала, как правильно бороться с проблемами на коже стоп

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Врач-дерматолог, трихолог Ольга Саперова рассказала, что неудобная обувь и соприкосновение ноги с грязными поверхностями может привести к поражению кожи ног. Об этом сообщает "Газета.ру".

Саперова отметила, что самыми распространенными проблемами, связанными с кожей стоп, являются натоптыши, трещины и мозоли.

"Эти проявления говорят о нарушении баланса влажности и механическом повреждении кожи при трении во время ходьбы. Если их игнорировать, есть риск столкнуться с грибковыми и бактериальными инфекциями", – сказала дерматолог.

По словам Саперовой, тщательное мытье ног поможет справиться с потом и грязью, которые создают благоприятную среду для размножения бактерий. Частое мытье позволит восстановить баланс влажности кожи.

Врач также рекомендовала не забывать об увлажняющих кремах и скрабах. Крем позволит избежать появления трещин, а скраб, вместе с пемзой или пилочкой, поможет избавиться от лишней кожи.

"Ороговевшие слои необходимо удалять, чтобы ноги выглядели опрятно. Это особенно важно, если вы носите открытую обувь. Регулярное отшелушивание также помогает бороться с натоптышами", – заключила она.

Ранее хирург Данил Наумов рассказал, что высокий каблук может привести к деформации большого пальца стопы, а также к образованию "косточек" и "шишек". Он добавил, что балетки и лодочки тоже способны изменить стопу человека. Врач посоветовал людям не экономить на двух вещах – кровати и обуви.



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