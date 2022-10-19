16:20Общество
Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную волонтерской помощи участникам СВО
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
20 октября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция по теме "Своих не бросаем: как молодежь Москвы помогает участникам СВО".
Как работают штабы по сбору гуманитарной помощи в рамках акции "Москва помогает"? За какой помощью обращаются члены семей военнослужащих? Какая адресная помощь оказывается жителям ДНР и ЛНР? Об этом и многом другом расскажут:
- председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова;
- председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов;
- проректор по молодежной политике ФГБОУ ВО МАИ, член Общественной палаты Москвы Сергей Куликов;
- первый заместитель руководителя Всероссийского студенческого корпуса спасателей, член Общественной палаты города Москвы Анастасия Маркодеева.
Смотрите прямую трансляцию 20 октября в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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