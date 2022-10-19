Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную волонтерской помощи участникам СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

20 октября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция по теме "Своих не бросаем: как молодежь Москвы помогает участникам СВО".

Как работают штабы по сбору гуманитарной помощи в рамках акции "Москва помогает"? За какой помощью обращаются члены семей военнослужащих? Какая адресная помощь оказывается жителям ДНР и ЛНР? Об этом и многом другом расскажут:



председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова;

председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов;

проректор по молодежной политике ФГБОУ ВО МАИ, член Общественной палаты Москвы Сергей Куликов;

первый заместитель руководителя Всероссийского студенческого корпуса спасателей, член Общественной палаты города Москвы Анастасия Маркодеева.

Смотрите прямую трансляцию 20 октября в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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