Госдума утвердила право регионов выдавать жилищные сертификаты сиротам с 21 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты Госдумы утвердили инициативу, наделяющую российские субъекты правом предоставлять детям-сиротам жилищные сертификаты после достижения 21 года. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Нормы начнут работать в субъектах, где это уже закреплено на региональном уровне. Новые поправки были подготовлены депутатами всех фракций во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным. Думский спикер на заседании заявил об эффективности жилищных сертификатов.

"Важно, чтобы закон создавал дополнительные условия для тех субъектов РФ, которые имеют возможность устанавливать более мягкие требования к возрасту детей-сирот для получения жилищных сертификатов", – поделился Володин.

Спикер нижней палаты добавил, что право снижать возрастную планку до 21 года поможет регионам решать задачу обеспечения таких детей жильем более эффективно и адресно.

О том, что депутаты внесут подобные поправки, стало известно 10 июля. Парламентарии обсуждали новые нормы, которые следует внести ко второму чтению законопроекта "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".

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