Телеканал Москва 24 предложил работу оператору с лапшой на ушах

Сергей Харитонов не имеет и никогда не имел никакого отношения к АО "Москва Медиа", в частности к телеканалу "Москва 24", ни как фрилансер, ни как штатный сотрудник. Информация о сотрудничестве Сергея с телеканалом не соответствует действительности, хотя, не будем скрывать, этот фейк нам льстит. Так как это подтверждает репутацию канала, как серьезного СМИ, имеющего допуск к спикерам высшего уровня и к источникам актуальной информации.
Со своей стороны, телеканал "Москва 24" не против свободного выражения любым жителем города своих взглядов, поступков и мыслей.
Единственное, у нас вызывает недоумение тот факт, что Сергей представился сотрудником телеканала и ввел в заблуждение общественность. Тем не менее, мы готовы взять Сергея в штат телеканала, если он докажет свои профессиональные качества. Пока что мы видим, что он может только хорошо вешать лапшу на уши.
Мы вынуждены обратиться с предложением к Сергею публично. К сожалению, связаться с ним не удалось, т.к. Сергей Харитонов удалил свой аккаунт в соцсети.
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