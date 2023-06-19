Российских работников стали реже увольнять за несоблюдение дресс-кода

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За прошедшие 10 лет количество увольнений за несоблюдение дресс-кода уменьшилось в три раза, часть компаний отказалась от него и отдала предпочтение эффективности работы персонала. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на опрос сервиса SuperJob.

Согласно опросу, только 4% специалистов по подбору персонала приходилось увольнять сотрудников из-за их внешнего вида, 93% других опрошенных заявляли, что не прибегали к подобному в отношении работников.

Аналитики отметили, что в 2013 году 57% работников рассказывали, что им делали выговоры по поводу их внешнего вида, сегодня каждый третий сотрудник компаний отмечает, что ему могут сделать замечание по поводу стиля одежды или прически (34%).

По словам каждого девятого респондента, им хоть раз делали замечание из-за их внешнего вида, а 7% опрошенных получали выговор от руководителей. Еще 4% россиян выслушивали замечания от коллег. При этом, от других работников мужчины получают намного меньше замечаний, чем женщины.

Выговоры и замечания от начальства относительно своей одежды учли 60% россиян, что на 5 процентных пунктов больше, чем 10 лет назад, указано в данных опроса. К замечаниям коллег люди стали прислушиваться намного реже, об этом заявили 42% респондентов.

Ранее сообщалось, что около 40% работодателей готовы повысить зарплату сотруднику, желающему уволиться из компании. Согласно опросу, 61% работодателей считают сотрудников главной ценностью компании, а 29% заявили, что предложили бы дополнительное профильное обучение за счет компании.

При этом, порядка 9% готовы повысить сотрудника в должности ради продолжения его работы в компании, 2% согласились бы уволить коллег специалиста, если бы выяснилось, что те мешают его деятельности.

