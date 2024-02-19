19 февраля, 11:07Общество
Всемирный день гида пройдет 21 февраля на ВДНХ
Фото: пресс-служба ВДНХ
Всемирный день гида пройдет на ВДНХ 21 февраля, гости смогут присоединиться к тематическим прогулкам и лично поздравить экскурсоводов с профессиональным праздником. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
"Экскурсии по ВДНХ проводятся с момента открытия комплекса 1 августа 1939 года. Сегодня многолетнюю традицию продолжают больше 40 профессиональных гидов. В прошлом году они познакомили с достопримечательностями комплекса порядка 11,5 тысячи групп", – отметила она.
По словам Сергуниной, с начала года прошло уже более 1,1 тысячи ознакомительных прогулок.
21 февраля в 17:00 и в 19:00 состоятся экскурсии "Павильон "Космос". Между небом и землей". Посетители смогут узнать об одном из самых больших зданий на ВДНХ. В 19:00 в Музее славянской письменности "Слово" в рамках программы "Кириллица в пространстве и времени: от момента создания до наших дней" гостям расскажут о первых алфавитах на Руси.
Слушатели с помощью интерактивных экспонатов получат возможность оказаться в монастырской келье, земской школе и печатной мастерской.
Кроме того, в 13:00 и в 18:00 организаторы проведут посвященные празднику обзорные экскурсии по территории выставки. Гостям расскажут интересные факты, связанные с работой гидов. Зрителей пригласили встретиться у инфоцентра в арке главного входа.
Все мероприятия Всемирного дня гида бесплатные. Необходима регистрация на сайте ВДНХ.
В программу дня также вошли экскурсии, на которые требуется приобрести билеты:
- "Путеводитель по ВДНХ";
- "Путешествие во времени. ВДНХ. Сквозь годы и эпохи";
- "Интеллектуальная прогулка: культурный код ВДНХ".
Между тем стало известно, что на территории ВДНХ 19 февраля отметят День орнитолога. За птицами можно понаблюдать в парковой зоне и на "Городской ферме". В общей сложности на главной выставке обитает более 70 различных видов птиц, включая внесенных в Красную книгу РФ.
400 бесплатных экскурсий проведут в столице в честь Всемирного дня гида
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