Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную демографической ситуации в России

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19 октября в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится круглый стол по теме "Повышение рождаемости в России: социальные и медицинские аспекты".

Перед журналистами выступят:



академик РАН, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии факультета послевузовского профессионального образования врачей Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова Геннадий Сухих;

академик РАН, доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по гинекологии Минздрава России, заместитель директора по научной работе ФГБУ НМИЦ АГП имени Кулакова Минздрава России Лейла Адамян;

доктор медицинских наук, ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова;

доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии, заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и неонатологии ФГБОУ ВО "Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика Павлова" Виталий Беженарь;

доктор медицинских наук, заместитель директора ФГБУ НМИЦ АГП имени Кулакова Минздрава России, руководитель департамента организации научной деятельности, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина;

доктор медицинских наук, директор института акушерства ФГБУ НМИЦ АГП имени Кулакова Минздрава России, главный внештатный специалист по акушерству Минздрава России Роман Шмаков;

депутат Госдумы РФ, председатель Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина;

член-корреспондент РАН, член Общественной палаты РФ Олег Аполихин;

член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, акушер-гинеколог, заведующий вторым гинекологическим отделением (детей и подростков) ФГБУ НМИЦ АГП имени Кулакова Минздрава России, главный внештатный специалист гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава России Елена Уварова;

кандидат медицинских наук, начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Республики Татарстан Елена Игнашина (онлайн);

кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Республики Татарстан, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ГАУЗ "Городская клиническая больница № 7" Татьяна Шигабутдинова (онлайн);

кандидат экономических наук, заведующий отделом рождаемости Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Владимир Архангельский (онлайн).

Смотрите прямую трансляцию 19 октября в 15:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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