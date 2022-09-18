Россиянам посоветовали не предоставлять приложениям доступ к камере и микрофону

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова в разговоре с РИА Новости/Прайм посоветовала россиянам не предоставлять приложениям смартфона доступ к камере и микрофону.

Она отметила, что перед тем, как дать разрешение на использование функций, владельцу необходимо оценить ситуацию и степень важности их доступности приложению.

"Например, для переводчика доступ к камере может потребоваться, чтобы "отсканировать" текст с бумаги, а доступ к контактам, чтобы переслать результат перевода", – объяснила Лынова.

Эксперт также посоветовала россиянам изучить функции приложений и самостоятельно установить необходимость их доступа к информации на смартфоне.

Лынова также порекомендовала обращать внимание на ресурсы установки программ, поскольку от этого зависит степень доверия к создателям приложений.

Ранее специалист Group-IB по цифровой криминалистике Игорь Михайлов рассказал, что современные смартфоны регулярно собирают данные о своих владельцах, включая то, о чем говорят пользователи.

Затем эти данные передаются разработчикам устройств, операционных систем или приложений. В качестве примера безопасного сбора таких данных эксперт привел сервисы, показывающие загруженность на дорогах.