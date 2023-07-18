13:53Общество
Заболеваемость COVID-19 в России снизилась на 17%
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ с 10 по 16 июля снизился на 17,1% в сравнении с прошлой неделей. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.
"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 2,3 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 17,1%", – заявили в штабе.
Отмечается, что увеличение заболеваемости среди россиян было зафиксировано в 12 субъектах страны, в 8 регионах заболеваемость превысила показатели, зафиксированные по РФ.
За минувшую неделю от коронавируса скончались 57 человек.
Ранее Роспотребнадзор сообщил об отмене нормативов по охвату населения РФ тестированием на предмет инфицирования COVID-19. В регионах с высоким уровнем заболеваемости требовалось проводить не менее 300 тестирований на 100 тысяч человек.
До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что мировая угроза появления более заразного и вызывающего сильное тяжелое течение болезни варианта коронавируса все еще сохраняется.
По ее словам, в мире следует держать на контроле не только вновь возникающие случаи заболевания, но и последствия COVID-19 – постковид, лонгковид.
Новости часа: в России отменили нормативы по охвату населения тестами на COVID-19
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