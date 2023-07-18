Врач рассказал о признаках повышения давления в жаркую погоду

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Когда у человека поднимается давление в жару, он ощутит жар, его лицо покраснеет, сердце быстро забьется и появится ощущение тошноты, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

Врач отметил, что жаркая погода представляет опасность для людей, у которых наблюдаются проблемы с давлением. Если человек начнет активно работать под палящим солнцем и забудет о воде, то его давление может как упасть, так и подняться, все зависит от организма.

"У человека может пробки начать вышибать, а может, наоборот, давление начать падать. Тут есть ряд заметных симптомов. При повышении давления человека обычно бросает в жар, лицо краснеет, сердце начинает быстро колотиться и возникает ощущение тошноты", – объяснил он.

Хухрев добавил, что пониженное давление также имеет свои симптомы, например, при его появлении человек потеряет силы и будет похож на "вялую муху".

Причиной подобных симптомов может быть не только резкое изменение артериального давления, но и тепловой удар, подчеркнул врач.

По его словам, в первую очередь необходимо обратить внимание на температуру тела, если она находится в пределах 40 градусов, а давление низкое, то это свидетельствует о тепловом ударе.

Врач напомнил, что и при скачках артериального давления, и при тепловом ударе необходимо обращаться за медицинской помощью.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что для снижения давления человеку стоит выпить клюквенный морс, чай с мятой и отвар из сухофруктов.

Седативные напитки, например чаи из трав, снижают тревожность, что приводит и к снижению давления, а клюквенный морс или отвар обладает мочегонным действием, которое тоже позволяет снизить артериальное давление.