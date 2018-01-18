Профсоюзы начнут активно агитировать москвичей за участие в выборах

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Московские профсоюзы будут агитировать работников предприятий принять участие в голосовании на выборах президента. Об этом на заседании президиума Московской Федерации профсоюзов сообщил заместитель председателя Федерации Алексей Савин.

"Москва – крупнейший субъект РФ, и голоса москвичей могут сыграть важнейшую роль при определении результатов выборов, но только в том случае, если москвичи примут в них максимально активное участие", – заявил Алексей Савин. Он добавил, что при проведении агитации нужно будет обеспечить взаимодействие всех членских организаций Московской Федерации профсоюзов. Планируется сформировать штаб по выборам президента и специальные агитационные группы. По словам Савина, агитацию целесообразно проводить на собраниях трудовых коллективов, профсоюзных собраний.

В свою очередь, председатель Московской Федерации профсоюзов Михаил Антонцев отметил, что сотрудники предприятий не всегда могут получить информацию о выборах.

"Именно поэтому мы с вами, у кого есть возможность дойти до работающих людей, берем на себя огромную ответственность убедить людей, чтобы они пришли на избирательные участки в день выборов. Но надо, чтобы наша работа не оказалась "медвежьей услугой". Потому что существует жесткое законодательство, запрещающее агитировать за того или иного кандидата. А мы с вами сейчас говорим о проведении активной агитационной работы на предприятии. И ни в коем случае не за кандидата. Мы будем агитировать, чтобы люди приняли участие в голосовании, чтобы побудить в человеке желание уделить в выходной день время на выполнение своего гражданского долга", – сказал он.

Также выступил и председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, который отметил важность такой агитации.

"Сейчас речь идет о том, что мы агитируем за активное участие в выборах. Законом предусмотрено, что любые общественные организации могут вести эту работу для повышения гражданского сознания общества. Это инициатива Федерации профсоюзов, которая поддержана Московской городской избирательной комиссией. При этом никакой агитации за конкретных кандидатов и партии никто вести не будет. Этим должны заниматься штабы кандидатов", – сказал Горбунов.

Президиум Московской Федерации профсоюзов считает необходимым призвать всех членов столичных профсоюзов прийти в день голосования на избирательные участки и выразить свою гражданскую позицию. В нашей стране профсоюзное движение традиционно решало не только производственные задачи, осуществляло защиту и реализацию прав членов профсоюзов и их семей. Профсоюзы активно участвовали в решении общегосударственных задач, важных для страны в целом.