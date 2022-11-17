Москва 24: специалисты расскажут о правовом просвещении школьников

Фото: Москва 24/Александр Авилов

18 ноября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция "Новые программы правового просвещения школьников и защита их интересов".

Какие возможности есть у членов школьных управляющих советов? Как предотвратить появление агрессии и буллинга в школе? Как научить школьников эффективно разъяснять правовые вопросы их сверстникам? Об этом и многом другом будут рассказывать:



уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева;

уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская;

первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая;

проректор Московского городского педагогического университета Дмитрий Агранат;

заместитель начальника управления по организации работы с семьями с детьми департамента труда и социальной защиты населения Москвы Марина Постникова.

Смотрите прямую трансляцию 18 ноября в 15:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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