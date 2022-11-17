15:58События
Москва 24: специалисты расскажут о правовом просвещении школьников
Фото: Москва 24/Александр Авилов
18 ноября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция "Новые программы правового просвещения школьников и защита их интересов".
Какие возможности есть у членов школьных управляющих советов? Как предотвратить появление агрессии и буллинга в школе? Как научить школьников эффективно разъяснять правовые вопросы их сверстникам? Об этом и многом другом будут рассказывать:
- уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева;
- уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская;
- первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая;
- проректор Московского городского педагогического университета Дмитрий Агранат;
- заместитель начальника управления по организации работы с семьями с детьми департамента труда и социальной защиты населения Москвы Марина Постникова.
Смотрите прямую трансляцию 18 ноября в 15:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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