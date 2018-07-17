Покрашенные в розовый цвет лебеди появились на Леоновском пруду

Лебедей в Леоновском пруду покрасили в розовый цвет. Владельцы птиц утверждают, что сделали это ради безопасности птиц. Горожане придерживаются иного мнения – они полагают, что это издевательство над животными.
Лебедей из Леоновского пруда покрасили в розовый цвет
Некоторые москвичи утверждают, что краска явно не отличается качеством. Кто-то заметил, что птицы пытаются выщипать окрашенное оперение, передает телеканал Москва 24.
Как рассказал ветеринар Михаил Шеляков, промышленная краска может вызывать у животных массу негативных ощущений. "Зуд, жжение, покраснение, дискомфорт, боль и так далее. В таких случаях лебедь просто начнет сама себя ощипывать, выдергивать перья, и соответственно, что такое для водоплавающей птицы остаться без перьев? Это просто простыть, утонуть и погибнуть, в конечном итоге", – пояснил врач.
Орнитологи отказались приезжать по просьбе местных жителей, которые решили отмыть птиц. Они уточнили, что прикасаться к лебедям могут только их хозяева.
Позднее выяснилось, что владельцы покрасили птиц для защиты от хищников. По парку, помимо лебедей, гуляют и розовые гуси. Как рассказал хозяин пернатых Константин Сорокин с Ярославского шоссе в парк несколько раз прилетали ястребы и соколы. Тогда владельцы решили обезопасить своих подопечных с помощью специальной орнитологической краски.
Семья Сорокина профессионально разводит птиц. Их молодые подопечные Глория и Маркус уже стали артистами шоу. Во время теплой погоды их выпускают на улицу, а зимой забирают в теплый вольер. В следующем году лебеди будут кристально чистыми и белыми, пообещал хозяин. Они подрастут достаточно, чтобы им больше не была нужна яркая защита.
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