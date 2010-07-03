Возраст молодежи в России предложили повысить до 40 лет

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Жители Югры обратились к Владимиру Путину с просьбой повысить возрастной ценз для молодых граждан страны с 35 до 40 лет. Депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа Виктор Сысун записал видеообращение для прямой линии с президентом РФ, которая состоится 20 июня.

Поводом для инициативы стало участие молодых жителей ХМАО в жилищной программе, где возраст участия ограничивается 36 годами. Авторы заявили, что молодые семьи годами ждут своей очереди и "взрослеют", так и не получив положенных субсидий на жилье.

Сысун отметил, что в Югре с 2006 года действует программа по улучшению жилищных условий, туда по категориям попадают молодые семьи, молодые специалисты и другие категории граждан. Большой поток желающих вступить в эту программу пришелся на 2010-2011 годы, тогда к ней присоединилось около 40 тысяч молодых семей.

"За период действия, до 2019 года, более 6000 семей уже исключены из данной программы по достижении предельного возраста, которым является 35 лет. По факту получается, что государство пообещало гражданам: "Вы выполните наши условия, возьмете ипотечный кредит, приобретете квартиру, а мы вам в течение двух-трех лет выдадим субсидию". К сожалению, это затянулось. Те люди, кого исключили по достижении предельного возраста, остались один на один с ипотечным кредитом, который они взяли, вступая в программу. Считаю, что это не совсем корректно со стороны властей поступать так с гражданами", – цитирует депутата ИА "НСН".

Депутат рассказал, что подобные прецеденты уже случались: несколько лет назад возрастной уровень для молодых граждан повысили с 30 до 35 лет.

