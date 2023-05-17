Эксперт назвала пять особенностей речи, из-за которых человека не хотят слушать

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Неправильный тон голоса, быстрый темп речи, мычание, чрезмерное использование слов-паразитов и жаргонизмов могут сделать так, что окружающие не будут воспринимать всерьез человека и перестанут его слушать. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Тренер по голосу Седа Каспарова рассказала, что существует пять особенностей речи, которые заставят людей вокруг вас перестать вас слушать. Первым признаком она назвала неправильный тон голоса говорящего, так как он влияет на восприятие нашей речи окружающими.

Интонация может быть восходящей, голос постепенно повышается, становясь тонким. Такая интонация воспринимается слушателями как неуверенная или детская, отметила Каспарова. Также есть нисходящая интонация, благодаря которой человек постепенно понижает свой тон голоса к концу фразы. Эксперт подчеркнула, что именно такую речь будет интересно слушать всем.

Второй особенностью речи она назвала использование дискурсивов, или слов-паразитов. Эксперт посоветовала упражнение, которое поможет активизировать пассивный словарный запас. Для этого человек должен описать любой предмет, который он видит, разными синонимами. Они не должны повторяться, отметила Каспарова.

Еще одна особенность – это высокий темп речи, при котором слушателям сложно понять, о чем именно человек говорит. Эксперт отметила, что спешка делает голос выше, слова человека становятся менее убедительными, а быстрота речи заставляет его сбиваться и запинаться.

"Лучше выработать для себя комфортный темп речи, говорить размеренно и делать паузы. Это позволит окружающим более внимательно вас слушать", – сказала она.

Каспарова добавила, что некоторые люди вместо пауз издают различные звуки, что тоже не является хорошей привычкой. Окружающие акцентируют свое внимание именно на них, а не на речи.

"Не стоит бояться пауз в речи. Лучше несколько секунд помолчать и сформулировать свою мысль, чем пытать слушателей мычанием и странными звуками", – советует она.

Последнее, на что стоит обратить внимание, по словам эксперта, это на сленг, жаргонизм и англицизмы в речи. По ее словам, многие собеседники могут не понять ваших слов и, как следствие, не смогут понять и мысли, которые человек пытался донести.

Каспарова призывает работать над собственной речью. Это займет некоторое время, но приведет к хорошим результатам и изменит восприятие о человеке в глазах окружающих и близких. Помимо этого, человек сможет почувствовать себя более уверенным, и ему станет проще доносить информацию.

"Развивайте свой словарный запас, тренируйте темп и интонацию, делайте паузы, избавьтесь от слов-паразитов и мычания", – резюмировала она.

Ранее врача-фониатр, эксперт АНО "Культура здоровья" Дарья Харина рассказала, что если у человека намечена важная встреча и ему необходимо быстро восстановить осипший голос, то стоит не напрягать связки и шептать. Для быстрого восстановления голоса помогут чистая питьевая вода без газа и травяные напитки.

