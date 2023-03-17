Сомнолог рассказал о пользе просмотра сериалов перед сном

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Врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Минздрава России Михаил Полуэктов рассказал, что просмотр сериалов перед сном оказывает положительное влияние на нервную систему человека. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что просмотр сериала является одним из вариантов отвлечения от активной деятельности в дневное время. К тому же кинокартины помогают организму переключиться на более спокойный режим.

Полуэктов добавил, что жанр и сюжет не имеют значения, но не стоит смотреть на ночь те сериалы, в которых присутствуют будоражащие сцены. Благодаря повторяющемуся действию в виде просмотра серии за серией человек расслабляется, уточнил специалист.

Ранее врач-сомнолог ЦКБ управления делами президента РФ Дарья Лебедева рассказывала о способах, которые помогут людям с бессонницей. Каждый из них поможет отвлечься от тревожных мыслей и переключиться на конкретное действие. Лебедева предложила попробовать математический метод, который заключается в счете каких-либо объектов, например овец или ворон.



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