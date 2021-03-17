В России могут перейти на четырехдневную рабочую неделю к концу десятилетия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россия осуществит переход на четырехдневную рабочую неделю к концу этого десятилетия. Такое мнение озвучил член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов Агентству "Москва".

"Мы в принципе подошли к тому, что рано или поздно перейдем на четырехдневную рабочую неделю, и это касается не только нашей страны, но и всего мира", – сказал Вострецов.

Он назвал дискуссионным вопрос, как именно будет осуществляться переход. Возможно, первыми работать в новом формате начнут женщины, а для ряда профессий переход окажется невозможным.

Парламентарий добавил, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю важно сохранить прежний уровень заработных плат.

Ранее москвичам рассказали о самых высокооплачиваемых профессии в марте. В топ попали менеджер по маркетингу, горничная и IT-специалист.