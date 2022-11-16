Врач предупредила об опасности привычки часто промывать нос

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Нос следует промывать только после рекомендаций специалиста, иначе можно нарушить рост нормальной слизистой флоры, помогающей защищаться от патогенных бактерий. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на врача-оториноларинголога Ольгу Мыскину.

По ее словам, детям часто промывать нос вообще нельзя, так как это может стать причиной развития среднего отита, который у взрослых случается куда реже. Врач предупредила, что сильная струя раствора может вызвать кровотечение.

Однако орошать слизистую носа можно, утверждает Мыскина. По мнению оториноларинголога, проводить такие процедуры полезно после посещения мест скопления людей, во время обострения аллергии, а также просто для увлажнения в период отопительного сезона.

"Для этого используется солевой раствор с физиологической концентрацией соли в виде носового душа, то есть легким распылением", – поделилась Мыскина.

Ранее эксперт рассказал, что при частом прослушивании чего-либо через наушники у человека могут серьезно повредиться слуховые сенсорные клетки и развиться нейросенсорная тугоухость. Кроме того, для слуха очень вредно использовать наушники в метро.

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