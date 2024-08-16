Расходы россиян на развлечения выросли на 20%

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Расходы россиян на концерты, походы в театр, а также другие развлечения выросли на 18,8% в первой половине 2024 года, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные одной из платформ с анонсом развлекательных мероприятий.

Так, средний чек составил 3 400 рублей без учета кино. При этом в прошлом году темпы роста составляли 14%. Средний чек на кино с 2023 года вырос на 17%, до 859 рублей. Год назад он, наоборот, снизился на 7%. В текущем году, по данным экспертов, средний чек вырос на билеты в театры, составив почти 4 тысячи рублей. Рост при этом составил почти 25%.

Опрошенные изданием эксперты уверены, что подорожание среднего чека связано с увеличением числа семейных мероприятий, на которые обычно берут сразу несколько билетов. Также в числе причин называются рост затрат на проведение и их подготовку, а также уход зарубежных артистов, что повысило спрос на отечественных.

Ранее издание также сообщало о росте закупочных цен для ретейлеров на 5–40%. В частности, в РФ могут подорожать не только кондитерские изделия и молочная продукция, но и хлеб с пивными напитками. Это может быть связано, рассказывали эксперты, с дефицитом и подорожанием сырья.

