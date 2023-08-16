Режиссер Бояков заявил, что цензура является естественным феноменом

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Цензура представляет собой естественный и нормальный феномен, сообщил российский продюсер, режиссер Эдуард Бояков в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

"Я просто хочу сказать, что не бывает государственной культурной политики без ограничений. Государственная культурная политика – это наполовину ограничения, а наполовину перспектива. Здесь очень простая диалектика", – поделился он.

Бояков добавил, что цензура неизбежна, она есть как в США, так и во Франции. Режиссер считает, что Россия является самым свободным государством, если говорить про творчество.

В мае Роскомнадзор сообщил, что российские СМИ, общественные организации и деятели девять раз за этот год подверглись цензуре на иностранных площадках. По данным ведомства, в общей сложности с 2021 года было выявлено 132 акта цензуры. Из них 28 случаев – в 2021 году, 95 случаев – в 2022 году.

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