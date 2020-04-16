"Российская газета" подвела итоги ХI фестиваля "Дубль Дв@"

Фото: "Российская газета"
Закончился XI кинофестиваль "Дубль дв@", который прошел в интернет-формате из-за ситуации с широким распространением коронавируса. В конкурсах этого года приняли участие 9 полнометражных и 10 короткометражных игровых фильмов последних лет. "Российская газета" подвела итоги конкурса.
По словам организаторов, фестиваль проходил в экстремальных условиях: команда работала на "удаленке", церемонии открытия и объявления победителей прошли онлайн, а торжественную процедуру физического вручения призов перенесли на более благополучное время.
В состав жюри конкурса вошли заслуженный деятель искусств Российской Федерации киновед Армен Медведев (председатель), продюсер компании "Новые люди" Наталья Мокрицкая, кинорежиссер Андрей Зайцев, критик, радиоведущая Ирина Петровская. Учредителя фестиваля "Российскую газету" традиционно представлял заместитель главного редактора Ядвига Юферова. А жюри конкурса короткометражных фильмов стали студенты ВГИК им. Герасимова.
Они присудили призы за лучший полнометражный фильм, лучший короткометражный фильм, лучшую режиссерскую и актерскую работы.
Третьей судейской коллегией стали зрители, которые голосованием в интернете выбрали лауреата "Приза зрительских симпатий" – в этом году они представляли 92 страны. Кроме того, в этом году снова отдельным конкурсом был объявлен "Театральный антракт". Зрители всего мира смогли увидеть избранные музыкальные спектакли и отдать свой голос за лучшие из них.
Награды фестиваляНаграды основного состава жюри:
16 и 17 апреля состоится премиальный показ фильмов-победителей фестиваля "Дубль Дв@", который можно будет посмотреть на сайте d2.rg.ru.
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