"Российская газета" подвела итоги ХI фестиваля "Дубль Дв@"

Фото: "Российская газета"

Закончился XI кинофестиваль "Дубль дв@", который прошел в интернет-формате из-за ситуации с широким распространением коронавируса. В конкурсах этого года приняли участие 9 полнометражных и 10 короткометражных игровых фильмов последних лет. "Российская газета" подвела итоги конкурса.

По словам организаторов, фестиваль проходил в экстремальных условиях: команда работала на "удаленке", церемонии открытия и объявления победителей прошли онлайн, а торжественную процедуру физического вручения призов перенесли на более благополучное время.





Валерий Кичин программный директор фестиваля, обозреватель "Российской газеты" Интернет-природа фестиваля не только расширяет его "кинозал" до масштабов всей планеты, но и дает возможность обратной связи – непосредственной и немедленной – между зрителями и создателями картин.

В состав жюри конкурса вошли заслуженный деятель искусств Российской Федерации киновед Армен Медведев (председатель), продюсер компании "Новые люди" Наталья Мокрицкая, кинорежиссер Андрей Зайцев, критик, радиоведущая Ирина Петровская. Учредителя фестиваля "Российскую газету" традиционно представлял заместитель главного редактора Ядвига Юферова. А жюри конкурса короткометражных фильмов стали студенты ВГИК им. Герасимова.

Они присудили призы за лучший полнометражный фильм, лучший короткометражный фильм, лучшую режиссерскую и актерскую работы.

Третьей судейской коллегией стали зрители, которые голосованием в интернете выбрали лауреата "Приза зрительских симпатий" – в этом году они представляли 92 страны. Кроме того, в этом году снова отдельным конкурсом был объявлен "Театральный антракт". Зрители всего мира смогли увидеть избранные музыкальные спектакли и отдать свой голос за лучшие из них.

Награды фестиваля Награды основного состава жюри:

"Однажды в Трубчевске" (режиссер Лариса Садилова) – "Лучший полнометражный фильм";

"Его дочь" (режиссер Татьяна Эверстова) – "Лучшая режиссерская работа";

Сергей Колтаков ("Конец сезона") – "Лучшая актерская работа;

Арслан Крымчурин ("Сестренка") – Специальный диплом жюри за актерскую работу.

Специальные награды молодежного жюри конкурса короткого метра:

"Соло" (режиссер Константин Абаев) – "За пронзительность высказывания";

"Топливо" (режиссер Михаил Архипов) – "За выразительное художественное решение";

"АННА И ВАНО. ВАННА И ВИНО" (режиссер Алекс Некто) – "За гармоничное сочетание старых истин и новых устремлений".

Лауреаты конкурса "Театральный антракт"

В результате голосования зрителей лидерами стали два спектакля:

"Турандот". Режиссер Дмитрий Бертман. Театр "Геликон-опера", Москва;

"Римские каникулы". Режиссер Филипп Разенков. Новосибирский музыкальный театр.

Также "Приз зрительских симпатий" получила кинолента "Сестренка" режиссера Александра Галибина. А лауреатом почетного приза "За выдающийся вклад в киноискусство" в этом году стала народная артистка СССР (1981), лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1970) Людмила Чурсина.

В результате голосования зрителей лидерами стали два спектакля:Такжеполучила кинолента "Сестренка" режиссера Александра Галибина. А лауреатом почетного призав этом году стала народная артистка СССР (1981), лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1970) Людмила Чурсина.

16 и 17 апреля состоится премиальный показ фильмов-победителей фестиваля "Дубль Дв@", который можно будет посмотреть на сайте d2.rg.ru.