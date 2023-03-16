15:15События
Москва 24: в Общественной палате РФ обсудят, как защитить россиян от фейков
Фото: depositphotos/pressmaster
17 марта в Общественной палате РФ пройдет круглый стол на тему "Пространство для обмана: как фейки влияют на жизнь россиян".
Участники мероприятия обсудят:
- создание качественного и безопасного контента для россиян;
- причины и последствия распространения фейков в Сети;
- зарубежные соцсети и платформы, регулярно нарушающие законодательство РФ.
Смотрите прямую трансляцию 17 марта в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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