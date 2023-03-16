Москва 24: в Общественной палате РФ обсудят, как защитить россиян от фейков

Фото: depositphotos/pressmaster

17 марта в Общественной палате РФ пройдет круглый стол на тему "Пространство для обмана: как фейки влияют на жизнь россиян".

Участники мероприятия обсудят:



создание качественного и безопасного контента для россиян;

причины и последствия распространения фейков в Сети;

зарубежные соцсети и платформы, регулярно нарушающие законодательство РФ.

Смотрите прямую трансляцию 17 марта в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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