Продюсер "Вороваек" оценил номер с песней "Хоп, мусорок" на детском празднике

Фото: телеграм-канал "Подъем"

В интернете распространился ролик, на кадрах которого дети в обществе аниматора в костюме медведя танцуют под песню с нецензурными словами "Хоп, мусорок" группы "Воровайки". Продюсер коллектива Никита Надыктов заявил, что видео представляет собой "шутку организаторов".

Однако он подчеркнул, что на концерты группы детей не допускают.

"В любом случае на наши концерты детей не пускают, возрастные ограничения никто не отменял. Ну а видео с белым мишкой, видимо, просто шутка организаторов данного мероприятия. Шутка удалась", – поделился Надыктов в беседе с "Газетой.ру".

Видео с аниматором в костюме белого медведя сняли в городском парке Мытищ. Издание "Подъем" выяснило, что концерт с несовершеннолетними был несанкционированным. В мытищинской Единой дирекции парков поделились, что все их сотрудники адекватные, они подобные песни публике никогда не ставят.

"Парк открыт для всех, открытая территория, эта сцена тоже открытая и в общем доступе. На видео – вечер, а вечером мы очень редко программы проводим. Кто это был, что это было – выясняем", – заявили представители Единой дирекции парков.

На данный момент организована проверка, сотрудники просматривают видеокамеры и проводят беседы с охраной.

Ранее сообщалось, что тренера по хоккею Максима Живодерова уволили из элитной спортивной школы имени Александра Козицына под Екатеринбургом. Решение было принято из-за того, что он грубо выражался при спортсменах.

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