Эксперт объяснил причины одинаковых объявлений с разными ценами на маркетплейсах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На многих маркетплейсах можно встретить одинаковые объявления, но с разными ценами. Это объясняется тем, что начинающие бизнесмены хотят привлечь внимание покупателей за счет низких цен, сообщает News.ru со ссылкой на эксперта по продажам Павла Шевченко.

По его словам, предприниматели на старте своей работы чаще всего не задумываются о модернизации продукта, который продают. Для молодых бизнесменов сиюминутная выгода является более важной, нежели выпуск качественного товара с долгосрочной прибылью в перспективе.

"Почему выбирают такую стратегию? Это проще и быстрее. Буквально через три дня после закупки ты начнешь зарабатывать первые деньги, но крайне маленькие. При этом единственный твой вариант конкурировать – демпинговать. Вот и получается, что многие новички продают одинаковые товары", – считает Шевченко.

Он объяснил, что подобная обстановка с ценами на маркетплейсах пока что останется без изменений. Это связано с большим количеством оптовых баз и доминирующей в стране идеей быстро заработать.

Ранее сообщалось, что в РФ значительно возросло количество контрафактных книг, такую продукцию можно найти на популярных маркетплейсах. По словам президента группы "Эксмо-АСТ" Олега Новикова, издательство зафиксировало на онлайн-сервисах более 200 подобных товаров.

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