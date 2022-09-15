Попова подписала указ об установлении Дня госсанэпиднадзора

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В РФ появился новый профессиональный праздник – День федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Постановление подписала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает сайт службы.

Праздник теперь будут отмечать 15 сентября – в этот день в 1922 году Совет народных комиссаров РСФСР подписал декрет "О санитарных органах Республики".

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко наградил Попову медалью за многолетний добросовестный труд и заслуги в области здравоохранения. Вручение прошло на торжественном заседании коллегии Роспотребнадзора.

Кроме того, Сергей Собянин поздравил Попову со 100-летием санитарно-эпидемиологической службы РФ. Мэр Москвы подчеркнул, что Роспотребнадзор контролирует государственные задачи в области сбережения здоровья нации и защиты прав потребителей.