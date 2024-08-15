Возраст приема в ДОСААФ снижен с 18 до 14 лет

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Возраст приема в добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России снижен с 18 до 14 лет, говорится в проекте Федерального закона, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Изменения вносятся в закон "Об общероссийской общественно-государственной организации "ДОСААФ". Так, членами ДОСААФ могут стать граждане РФ, достигшие нужного возраста, а также юридические лица, включая общественные объединения и НКО, за исключением политических партий, религиозных организаций и территориальных самоуправлений.

Ранее зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный рассказал, что столичное ДОСААФ должно стать лидером в военно-патриотическом воспитании молодежи и подготовке граждан к военной службе. Он добавлял, что организация "обрела второе дыхание" благодаря поддержке правительства.

