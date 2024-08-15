Умер один из основателей пилотажной группы "Соколы России" Александр Харчевский

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Ушел из жизни один из основателей пилотажной группы "Соколы России" летчик Александр Харчевский, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.

По словам главы региона, смерть известного летчика является невосполнимой утратой. Артамонов выразил соболезнования родным и близким Харчевского.

"Вечная память настоящему летчику, человеку, патриоту и герою нашей страны", – заключил он.

Харчевский родился 9 мая 1950 года в городе Жашков в УССР. Он был одним из ведущих летчиков России. Одно время руководил учебно-научным центром ВВС в Воронеже, а с 2012 года был начальником Липецкого авиацентра. С 2015 года он был в отставке.

