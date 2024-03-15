Россиянам рассказали о продуктах, провоцирующих бессонницу

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Кофе, крепкий чай и шоколад способны провоцировать бессонницу. Продукты, которые содержат стимуляторы, могут усилить этот недуг, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-эндокринолога, врача-диетолога, кандидата медицинских наук Оксану Михалеву.

По ее словам, кофеин стимулирует аденозиновые рецепторы в мозге, после чего вызывает чувство бодрости и прилив энергии. Именно это может помешать благополучно уснуть, уточнила Михалева.

Кроме того, засыпанию мешают жирные блюда и продукты на ужин, например калорийное мясо, фастфуд, блюда с жирными соусами, жареное. Врач отметил, что такая еда надолго нагружает желудочно-кишечный тракт, стимулируя его работу. Подобные продукты способны вызвать дискомфорт в животе, тошноту, что не помогает здоровому сну, подчеркнула диетолог.

Большое количество белковой пищи перед сном также может нарушить сон, поскольку такая еда длительно стимулирует пищеварение, уточнила Михалева. Она призвала кушать не позднее чем за 2–3 часа до сна.

Ранее врач-терапевт, кардиолог и нутрициолог Ольга Народовская рассказала, что улучшить качество сна помогут физические упражнения, комфортная температура в комнате и промытый нос. Она рекомендовала перед сном проветривать комнату до 17 градусов.

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