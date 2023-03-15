В Москве за сутки выявили 2 373 случая заражения COVID-19

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве за прошедшие сутки было выявлено 2 373 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

В больницу госпитализировали 141 человека, 2 439 пациентов смогли выздороветь. Шесть человек умерли.

Всего с начала пандемии в столице зафиксировали 3 450 287 случаев заражения COVID-19, смогли поправиться 3 253 736 пациентов и 48 348 человек скончались.



Ранее Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщал, что в России за прошедшие 24 часа зафиксировали 12 046 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 32 человека умерли. Был госпитализирован 1 691 пациент, что на 8,1% меньше, чем 14 марта. Выздоровели 14 089 пациентов, что на 13,6% больше, чем накануне.



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