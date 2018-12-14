Москалькова предложила создать механизм для борьбы с пытками

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Механизм для борьбы с пытками и иными жестокими видами обращения предложила создать уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Своей идеей она поделилась в ходе конференции по случаю 70-летия Всеобщей декларации прав человека, передает Агентство "Москва".

По мнению омбудсмена, это необходимо сделать в соответствии с факультативным протоколом конвенции ООН против пыток и прочих наказаний, унижающих достоинство.

Во время выступления Москалькова напомнила, что с начала 2018 года ей поступило свыше сотни обращений от заключенных. Люди рассказывали о случаях неправомерного применения силы в местах отбывания наказания.

После резонансных историй с издевательствами над заключенными в российских колониях и СИЗО Москалькова предложила законодательно закрепить понятие "пытки". Она также подчеркнула, что расследование всех инцидентов начиналось только тогда, когда о случившемся узнавали СМИ.