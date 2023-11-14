Стали известны номинанты на премию ТЭФИ-2023

Фото: телеграм-канал TEFI_Russia

Организаторы ТЭФИ-2023 определили финалистов премии, сообщается на сайте премии.

Всего поступило 1 043 работы, однако в шорт-лист попали только по трое финалистов в каждой из 54 номинаций.

Среди номинантов – Первый канал, "Россия-1", "Матч ТВ", НТВ, Пятый канал, "Россия 24", "Россия К", "Карусель", ОТР и другие телеканалы. Номинации поделены на 2 категории – "Информационное и общественно-политическое вещание" и "Развлекательное вещание, сериалы".

Из всех номинаций одна будет специальной – ее выдадут за вклад в развитие российского телевидения, уточняется в сообщении.

"Церемония награждения лауреатов премии состоится 7 декабря в государственном академическом Малом театре России. Все победители получат бронзовую статуэтку "Орфей" работы выдающегося скульптора Эрнста Неизвестного", – отметили организаторы ТЭФИ.

В 2022 году национальная телепремия не вручалась, однако состоялась "ТЭФИ-Регион".

Ранее председатель совета Фонда кино Владимир Толстой заявил, что бюджет Фонда кино в 2024 году может составить 9,4 миллиарда рублей. Он уточнил, что в 2023 году бюджет составил около 6 миллиардов рублей.

Французский триллер "Катастрофа" вышел на экраны кинотеатров РФ