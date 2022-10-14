Эксперт раскрыла, почему российские дети не потолстели за период пандемии

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Ученые подсчитали, что физическая активность подрастающего поколения за период пандемии COVID-19 снизилась на 20%, при этом в РФ, по информации Минздрава, за четыре последних года детей с нормальным весом стало больше. Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, почему именно российских юных граждан не коснулась данная проблема.

По ее словам, это связано в первую очередь с пищевыми привычками семей РФ и подвижностью самих детей. Соломатина отметила, что на территории России расположено множество площадок. Также российские дети любят проводить время на улице и участвовать в разных подвижных активностях. Помимо этого, в РФ дешевые секции.

Из-за большой территории в стране нет такой плотности населения людей, как в европейских государствах, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Также наша ментальность осталась из советского прошлого, мы едим супы, каши из дешевых круп, но они, кстати, более полезные, квашеную капусту, свеклу, морковь. Вот эти столовские салаты так называемые, которые полезные, в отличие от сладких йогуртов", – поделилась эксперт.

Ранее психологи из Мичиганского университета сделали вывод, что из-за пандемии люди стали менее уступчивыми, открытыми и добросовестными. COVID-19 предоставил уникальную возможность увидеть, как общее стрессовое состояние в мире оказало влияние на отдельного человека, считают ученые.

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