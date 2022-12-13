16:22События
Москва онлайн покажет отправку главной новогодней елки из Подмосковья в столицу
Фото: Москва 24/Александр Авилов
14 декабря зрители Москвы онлайн увидят в прямом эфире, как елку из Подмосковья погрузят в специальный автопоезд и отправят в столицу.
Дед Мороз и Снегурочка расскажут о хвойной красавице, ответят на вопросы журналистов, после чего волшебник сядет за руль и повезет елку на Соборную площадь Кремля.
Хвойному дереву 95 лет, его высота – 27 метров, диаметр ствола – 56 сантиметров, размах веток – 10 метров.
Смотрите прямую трансляцию 14 декабря в 12:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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