Москва онлайн покажет отправку главной новогодней елки из Подмосковья в столицу

Фото: Москва 24/Александр Авилов

14 декабря зрители Москвы онлайн увидят в прямом эфире, как елку из Подмосковья погрузят в специальный автопоезд и отправят в столицу.

Дед Мороз и Снегурочка расскажут о хвойной красавице, ответят на вопросы журналистов, после чего волшебник сядет за руль и повезет елку на Соборную площадь Кремля.

Хвойному дереву 95 лет, его высота – 27 метров, диаметр ствола – 56 сантиметров, размах веток – 10 метров.

Смотрите прямую трансляцию 14 декабря в 12:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!