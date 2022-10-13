Друзья детства в Китае стали молодоженами в 94 года после 60 лет разлуки

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В КНР друзья детства решили узаконить свои отношения в возрасте 94 лет после более 60 лет разлуки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание "Пэнпай".

В 1926 году в провинции Шаньдун с разницей в пять часов родились мальчик и девочка, они проводили много времени вместе и стали близкими друзьями, их отцы также были в хороших отношениях. Из-за Японо-китайской войны (1937–1945. – Прим. ред.) семьи переехали в Шанхай, но потом семья девушки уехала в город Чанчжоу.

В 2019 году 94-летний мужчина случайно увидел младшего брата своей подруги из прошлого. Он узнал у него адрес и пришел к ней. По его словам, потерянная подруга совсем не узнала его. Поговорив, друзья поняли, что они рады видеть друг друга.

"Я понял, что наша встреча была предопределена судьбой", – цитирует издание мужчину.

Они зарегистрировали брак еще два года назад, но информация об этом поступила в прессу только сейчас. На данный момент пара проживает в доме престарелых в Шанхае.

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