Москва 24 покажет пресс-конференцию, приуроченную ко Дню отца

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14 октября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция по теме "День отца. Мужской разговор".

16 октября в России отмечается День отца. Это повод поговорить о роли отца в судьбе ребенка. Чему мужчина должен научить свое чадо? Какие жизненные и семейные ценности должны всегда лежать в основе настоящего мужского воспитания и какое место в нем отводится патриотизму? Об этом и многом другом расскажут:



уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская;

советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова;

председатель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в городе Москве Алексей Чегодаев;

директор "Центра патриотического воспитания", заместитель начальника штаба местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" по ЗАО Москвы Кирилл Денисов.

Смотрите прямую трансляцию 14 октября в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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