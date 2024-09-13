В Великобритании женщина "родила" одного ребенка дважды

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Жительница Великобритании дважды "родила" ребенка из-за заболевания плода, передает Daily Mail.

По данным СМИ, еще на ранних сроках беременности 23-летняя женщина узнала, что у ее ребенка, скорее всего, будет расщепление позвоночника. Чтобы купировать заболевание, на шестом месяце беременности ребенка извлекли из женщины и исправили часть позвоночника. Затем ребенок был помещен обратно в утробу.

По-настоящему ребенок родился на 38-й неделе. Младенец пробыл в отделении интенсивной терапии и перенес еще несколько операций. Врачи считают, что ребенок вряд ли сможет ходить. Однако за прошедший год тот уже добился определенных успехов. В свою очередь, родители думают, что все же их сын сможет ходить самостоятельно.

Ранее в российском Приморье женщина родила девочку с рекордно большим весом. Его пришлось достать из утробы при помощи планового кесарева сечения. Вес девочки составил 5,2 килограмма, а рост – 59 сантиметров.

