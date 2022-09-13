Детский омбудсмен Татарстана сравнила призывы брать животных из приютов с "чайлдфри"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Призывы брать животных из приютов – это завуалированная пропаганда идеологии "чайлдфри", утверждает уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. По ее мнению, после появления питомца пара перестает желать завести детей.
Волынец уверена, что, вместо пропаганды заботы о животных, следует выпускать рекламу, направленную на повышение демографии.
"У нас есть более важные проблемы, и я не понимаю, почему время тратится на рекламу того, что нужно взять животных из приюта. Но при этом мы не видим плакатов, где изображена счастливая многодетная семья, где написано, что семья – это лучшее место на свете", – заявила омбудсмен в разговоре с 116.RU.
В качестве примера Волынец привела пару молодых людей, которые вместо того, чтобы направить свою заботу на детей, решили сделать объектом любви животное.
"Многие обращаются к ним "мой мальчик", "моя девочка", "сыночек", "доченька" и так далее. Это разве не подмена понятий?" – поделилась она.
Омбудсмен добавила, что питомцев лучше заводить после того, как у пары появляются дети. В качестве примера она привела свою семью – у Волынец и ее мужа есть четверо детей, которым они подарили собаку, кошку, птицу и крысу.
Ранее омбудсмен Татарстана заявила, что "чайлдфри" является деструктивной идеологией. По ее мнению, субкультура распространяется по стране искусственно. Более того, она уверена, что в РФ идеологию следует пресечь.
В ГД внесен проект о запрете распространения идеологии "чайлдфри" среди детей
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