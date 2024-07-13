Жара до 31 градуса и небольшой дождь ожидаются в Москве 13 июля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Переменная облачность, небольшой дождь и до 32 градусов жары ожидается в Московском регионе в субботу, 13 июля. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве составит от 29 до 31 градусов, в Подмосковье – от 27 до 32 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 748 миллиметров ртутного столба.

Кратковременный дождь с грозой также ожидается во второй половине 14-го числа, в воскресенье, уточняли ранее специалисты. При этом о других сильных осадках в выходные не сообщалось.

Вместе с этим в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Так, предупреждение о сильной жаре действовало с 14 до 18 часов 12-го числа и будет действовать с 12 до 18 часов 13 июля.

