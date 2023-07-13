Диетолог рассказала, кому полезна халва

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Халва будет полезна для спортсменов, так как лакомство заменит им протеиновые батончики, однако не стоит злоупотреблять халвой тем, кто не занимается физической активностью, людям старшего возраста и аллергикам, заявила врач-диетолог Наталья Круглова в эфире радио Sputnik.

Она отметила, что халва – это восточный десерт, который является достаточно популярным среди россиян. Халву готовят из семян подсолнечника, кунжута, арахиса, миндаля и других видов орехов, но чаще всего люди покупают подсолнечную.

"Продукт содержит и белки, и жиры, и углеводы. Жиры растительного происхождения – это ненасыщенные жиры и жирные кислоты, которые мы условно относим к полезным жирам. И растительный белок в составе содержится. Углеводы присутствуют не только простые, но и сложные. Пищевые волокна тоже есть", – рассказала Круглова.

Врач добавила, что в десерте в том числе содержатся витамины группы B, витамин E, магний, калий, железо и цинк. Как основной источник питательных веществ халву рассматривать не стоит, однако она более полезна как дополнительный.

По словам диетолога, стоит помнить, что халва представляет собой достаточно высококалорийный продукт, который подходит не всем. Она рекомендует съедать не более 20–30 граммов лакомства ежедневно.

"Особенно осторожными нужно быть людям старшего возраста – если физической активности немного, то будет риск набора веса при употреблении халвы. Стоит также иметь в виду, что халву готовят из разных орехов, в том числе из арахиса, который является распространенным аллергеном", – предупредила врач.

Однако высокая энергетическая ценность продукта делает халву полезной для тех, кто занимается спортом, отметила Круглова. Она вполне сможет заменить протеиновые батончики, и человек сможет ощущать насыщение в течение длительного периода времени.

"Этот продукт может быть использован спортсменами, у которых высокая потребность в энергии. В период, когда им нужно быстро восстановить силы небольшим объемом еды, халва может пригодиться", – объяснила она.

При выборе халвы стоит отдавать предпочтение продукту, в состав которого входят семена льна, резюмировала врач.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина отмечала, что халва содержит полезные компоненты, которые необходимы для здоровья пожилого человека. В состав продукта входит клетчатка и витамин E – витамин молодости, который тормозит старение, препятствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

По ее словам, в арахисовой халве содержится много кремния, который необходим пожилым людям для здоровья костей, зубов, кожи, сухожилий и хрящей, кунжутная халва богата кальцием, а миндальная – магнием.



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