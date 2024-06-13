Более 6,5 тыс человек оформили недвижимость в новых субъектах РФ в офисах "Мои документы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Свыше 6,5 тысячи граждан оформили за месяц недвижимость в новых субъектах РФ через офисы "Мои документы". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Специальная услуга Росреестра доступна в 12 центрах госуслуг. Так, владельцы недвижимости в ДНР, ЛНР и Запорожской области могут зарегистрировать право собственности или поставить эти объекты на кадастровый учет.

Кроме того, на сайте mos.ru есть предварительная запись для желающих оформить документы на земельный участок, жилье, гараж, хозпостройку и другие объекты.

Все необходимые для оформления недвижимости документы должны быть на языке оригинала. Услуга оказывается от 20 до 30 рабочих дней. За регистрацию прав, возникших до 5 октября 2022 года, госпошлина не взимается.

Также в центрах "Мои документы" можно запросить сведения из ЕГРН. Данные предоставят в течение 20 рабочих дней.

Указанные услуги могут получить физические лица с гражданством РФ.

Ранее стало известно, что флагманскому офису "Мои документы" в торгово-развлекательном центре "Афимолл Сити" исполнилось 6 лет. С момента открытия его посетили более миллиона человек.

Чаще всего гости флагманского офиса ЦАО пользовались услугой для кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость. Было зафиксировано более 200 тысяч таких обращений.

