Нарколог рассказал, как огородить подростка от сигарет и алкоголя в летнем лагере

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Главное, что должны сделать родители, это научить своего ребенка говорить "нет" вещам, которые ему не нравятся, заявил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин. Об этом сообщает "Радио 1".

В период лета многие подростки уезжают в разные лагеря, но не все они могут принять верное решение относительно сохранения своего здоровья, отметил врач. В особенности дети начинают сомневаться под давлением тех, кто старше них.

"Главная задача взрослых – научить ребенка говорить нет на то, что ему не нравится. Объясните подростку, что он не должен бояться выглядеть белой вороной, отказавшись, от сигарет или алкоголя", – подчеркнул нарколог.

Он добавил, что те, кто демонстрирует свое мнение и позицию по поводу тех или иных событий и вещей, вызывает у окружающих больше уважения, чем тот, кто соглашается на все в ущерб собственным желаниям.

По словам Холдина, в этом возрасте многие подростки предпринимают попытки выделиться. Они пытаются заниматься теми вещами, которые обычно не разрешаются детям.

Еще одной задачей родителей станет общение с ребенком по поводу плюсов здорового образа жизни. Также взрослые должны рассказать о негативных последствиях, которые могут возникнуть из-за появления вредных привычек, резюмировал врач.

Ранее детский психолог Яна Лейкина объясняла, что нужно делать родителям, если ребенок, находясь в детском лагере, просит забрать его домой. Она отметила, что ребенку нужно время для привыкания.

По ее мнению, ему нужно объяснить, что к любому коллективу необходимо привыкнуть, что между детьми существует конкуренция, рассказать, какие есть методы коммуникации. Психолог напомнила, что ребенок адаптируется к новой обстановке примерно неделю.



Госдума приняла закон о повышении штрафов за продажу сигарет и вейпов детям