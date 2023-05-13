За сутки в РФ выявили 3 027 новых случаев COVID-19

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За минувшие 24 часа на территории России зафиксировали 3 027 новых случаев COVID-19. Об этом рассказали в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Не смогли побороть недуг 27 человек. По информации штаба, за прошедшие сутки в больницу с инфекцией положили 605 человек. Увеличение числа госпитализаций произошло в 21 российском регионе, снижение – в 54 субъектах.

Вылечились от COVID-19 5 022 пациента. Это на на 4,4% меньше, чем 12 мая.

5 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила режим чрезвычайно ситуации в области здравоохранения в связи с пандемией COVID-19. При этом гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус призвал все государства мира сохранять бдительность в отношении данной инфекции.

ВОЗ сообщила о снижении на треть смертности от COVID-19 за последние 4 недели