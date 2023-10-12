ГД приняла в I чтении законопроект о предоставлении земли для фермерства героям РФ

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Госдума России приняла в первом чтении законопроект о предоставлении земельных участков для фермерского хозяйства героям России и СССР, а также полным кавалерам ордена Славы.

Законодательная инициатива была внесена в Госдуму еще 16 января 2023 года. Авторы законопроекта предлагали внести поправки в статьи закона "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы".

Также инициатива предполагает наделение их правом получить бесплатно и без проведения торгов земельные участки для крестьянского (фермерского) хозяйства. На данный момент закон предусматривает выделение земли только для постройки жилья, садоводства и огородничества, либо для ведения личного подсобного хозяйства.

Однако если герой не успел при жизни воспользоваться правом на бесплатный участок, то после смерти он не переходит к членам его семьи по наследству. Поправки в закон решают эту проблему и позволяют передавать право на участок одному из членов семьи, если человек не успел этим воспользоваться, указывается в документе.

Авторы инициативы отметили, что принятие законопроекта усилит меры социальной поддержки лиц, отмеченных за особые заслуги перед государством и обществом, в том числе героев, участвовавших в специальной военной операции, говорится в пояснительной записке.

Ранее депутаты Госдумы обратились с просьбой к правительству снизить ставку по ипотеке до 2% для мобилизованных участников СВО. Сейчас бойцы из зоны специальной военной операции могут оформить кредит на жилье под 8% годовых.

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