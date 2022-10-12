Эксперты перечислили признаки, указывающие на потребность в срочном отпуске

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Вспыльчивость, тяга к нездоровой пище и постоянное чувство скуки могут быть признаками того, что человеку в срочном порядке необходим отпуск. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на туристическую компанию ParkSleepFly.

Например, потеря самообладания является тревожным признаком, указывающим на эмоциональное истощение. Тот, кто испытывает стресс, начинает слишком обращать внимание на незначительные проблемы. Также регулярная усталость и утомляемость могут стать причинами формирования неправильного рациона и плана питания.

"У вас может даже сформироваться привычка проводить слишком много времени в телефоне, что также может быть связано с отсутствием мотивации. Если вы начинаете замечать это за собой, подумайте о том, чтобы взять небольшой перерыв на какое-то время", – поделились эксперты.

Они порекомендовали обратить внимание на свой сон, больше отдыхать, уделять время приятным встречам с близкими людьми.

Ранее сообщалось, что этой осенью жители России решили отдохнуть на отечественных курортах. Порядка 63% путешественников выбрали туры именно в этом направлении. В среднем чек для российских курортов составил на этот период чуть более 46 тысяч рублей.



Россияне чаще всего хотят поехать отдыхать на Байкал, Алтай и в Крым

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