Эксперт рассказала, чем опасен для здоровья туман

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Туман может быть вредным для людей, у которых имеются проблемы с органами дыхания, так как подобное природное явление содержит частицы аллергенов и выхлопных газов. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на врача-иммунолога Надежду Логину.

"Туман появляется, когда теплые слои воздуха резко остывают с образованием капелек влаги. То есть это мельчайшие капельки воды. И в них могут попадать всевозможные выбросы промышленных предприятий, выхлопные газы, а также аллергены", – поделилась Логина.

В качестве примера эксперт привела плесневелые грибы, чьи споры на протяжении долгого времени сохраняются в тумане. Также она рассказала об остатках пыльцевых аллергенов, содержащихся в сорных травах.

"Таким пациентам, конечно, лучше не устраивать прогулки на свежем воздухе, когда на улице туман, поскольку с вдыхаемым воздухом можно получить споры, которые обострят аллергические реакции", – прокомментировала Логина.

Она добавила, что для остальных горожан подобное явление не принесет вред. По ее словам, обычный туман представляет собой повышенную концентрацию влаги. В некоторых случаях, заявила Логина, бывает даже полезно дышать при таких погодных условиях. Например, астматикам врачи как раз рекомендуют проводить больше времени на улице, когда в воздухе повышенная влажность.

Ранее в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Отмечалось, что предупреждение о тумане в Москве и Подмосковье действует с 21:00 вторника, 11 октября, до 09:00 среды, 12 октября.

Густой туман накрыл Люблино

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!