Врач Хухрев рассказал, какую пользу прогулки оказывают на организм

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Прогулки в лесу помогают избавиться от стресса, улучшают сон и предупреждают риск развития онкологии, сообщает "Доктор 24" со ссылкой на терапевта, врача общей практики Алексея Хухрева.

"Японская цивилизация достаточно эстетская. Она настроена на то, чтобы человек ощущал единение с природой. Они любят наблюдать, как опадает сакура, замерзают пруды и реки", – поделился он.

Прогулки по лесопарковой зоне также могут успокоить мысли, улучшить работу мозга и укрепить иммунитет, добавил врач. В целом "лесные ванны", уверен Хухрев, продлевают здоровье человека.

Так, деревья и листва обладают способностью очищать воздух от мелких вредных частиц, что снижает риск развития рака легких, а многие растения выделяют фитонциды, которые оказывают противовирусное и антибактериальное воздействие. К последним можно отнести сосны, хвою, можжевельник и пахучие травы.

Также стоит не забывать об информационном мусоре, от которого можно избавиться при помощи прогулок. Человек, добавил врач, очищает голову от ненужных мыслей, что позволяет привести в порядок мозговой процесс.

"Такого количества нарушений сна среди деревенских жителей, которые ближе к природе, в принципе не бывает, в отличие от городских. А сон – это очищение от всего, что произошло за день. Поэтому, когда мы плохо спим, плохое копится", – подчеркнул он.

Ранее москвичам и гостям города стал доступен прогулочный маршрут в честь 135-летия со дня рождения скульптора Веры Мухиной. Для удобства пользователей все точки маршрута отмечены на интерактивной карте. В маршрут вошли локации, связанные с ее жизнью, включая квартиру в районе Арбата, художественную школу Константина Юона и творческую мастерскую в Афанасьевском переулке.

