Названы наиболее склонные к ожирению питомцы

Среди домашних животных, наиболее подверженных ожирению, оказались кошки-сфинксы, маленькие собаки и ящерицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного комитета ветеринарии.
"Собаки таких пород, как мопсы, лабрадоры, далматинцы, таксы, болонки и бассет-хаунды наиболее склонны к набору веса. Среди кошек к набору лишнего веса склонны персидские, британские кошки, сфинксы и корниш-рексы. Животных этих пород следует сразу приучать к режиму питания. Встречается ожирение также у морских свинок, кроликов и ящериц", – сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что не следует давать животным сладкое и мучное. Также зачастую причиной перекорма животного становится еда со стола. Эксперты советуют не идти на поводу у маленьких любимцев, которые выпрашивают дополнительную порцию вкусностей.
В пресс-службе напомнили, что при подозрении на ожирение у питомца необходимо срочно показать его ветеринарному специалисту.
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